Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27

помнится в 2017 я так же соскочил с поезда где то на 12+ и в дальнейшем слушал осторожных людей, что запрыгивать уже поздно)))

Я думаю мы сейчас свидетели аналога процессов 17-го года, но по спирали. Будем где то 25-30. А вот откат куда...х.з. Но устаканивание в итоге не так сильно ниже 20 даже по нынешним ощущениям. Было и 100 было и 1 000 были полки выше. Пришло время обновить низа снова. Хотя озвучивание прогнозов - это как заглянуть в коробку с котом Шредингера)) То есть убить его. Еще в Августе в комментах у Ильи писал что 20-й запомнится нам как в свое время 17-й.

Однако пора немного и скорректироваться))