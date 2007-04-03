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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2088208920902091

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:00

  greenozon написав:так стоп, макафі коли буде виконувати свою обіцянку, панове криптомани? :)

Неа, он давно отморозился и самовыпилился. Ему бы сейчас по налогам расплатиться, пока не закрыли надолго.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:01

  Zebra написав: 1/3 котлеты

котлета - это сколько ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:02

  Zebra написав:
  zРадио написав:21100 :D

21200 первый шорт


Последний полет - это результат публикации FOMC minutes. Я то и сам считаю, что не сможем так сразу закрепиться выше 20к, но смотри, чтобы стопы не снесли. Сейчас могут запульнуть и выше
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:07

  J написав:
  Zebra написав: 1/3 котлеты

котлета - это сколько ?

1/3 значит, плече 0.33х примерно или ликвидация, если биток на 60к пойдет
но у меня стоп на 25к железобетонный

страха нет, есть желание поймать разворот, уже близко
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:11

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  zРадио написав:21100 :D

21200 первый шорт


Последний полет - это результат публикации FOMC minutes. Я то и сам считаю, что не сможем так сразу закрепиться выше 20к, но смотри, чтобы стопы не снесли. Сейчас могут запульнуть и выше

сейчас идет вынос стопов, ликвидации тех, кто с плечем 10х шортил на 18к-19к

попытка не пытка
дальнейший рост битка на 600 баксов, это просадка всего лишь 1% от депозита для шорта в 1/3 - терпимо
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

помнится в 2017 я так же соскочил с поезда где то на 12+ и в дальнейшем слушал осторожных людей, что запрыгивать уже поздно)))
Я думаю мы сейчас свидетели аналога процессов 17-го года, но по спирали. Будем где то 25-30. А вот откат куда...х.з. Но устаканивание в итоге не так сильно ниже 20 даже по нынешним ощущениям. Было и 100 было и 1 000 были полки выше. Пришло время обновить низа снова. Хотя озвучивание прогнозов - это как заглянуть в коробку с котом Шредингера)) То есть убить его. Еще в Августе в комментах у Ильи писал что 20-й запомнится нам как в свое время 17-й.
Однако пора немного и скорректироваться))
Kriptogedon
 
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