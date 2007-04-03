Неа, он давно отморозился и самовыпилился. Ему бы сейчас по налогам расплатиться, пока не закрыли надолго.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:00
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:02
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:07
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:11
сейчас идет вынос стопов, ликвидации тех, кто с плечем 10х шортил на 18к-19к
попытка не пытка
дальнейший рост битка на 600 баксов, это просадка всего лишь 1% от депозита для шорта в 1/3 - терпимо
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
помнится в 2017 я так же соскочил с поезда где то на 12+ и в дальнейшем слушал осторожных людей, что запрыгивать уже поздно)))
Я думаю мы сейчас свидетели аналога процессов 17-го года, но по спирали. Будем где то 25-30. А вот откат куда...х.з. Но устаканивание в итоге не так сильно ниже 20 даже по нынешним ощущениям. Было и 100 было и 1 000 были полки выше. Пришло время обновить низа снова. Хотя озвучивание прогнозов - это как заглянуть в коробку с котом Шредингера)) То есть убить его. Еще в Августе в комментах у Ильи писал что 20-й запомнится нам как в свое время 17-й.
Однако пора немного и скорректироваться))
Додано: Чет 17 гру, 2020 02:01
Так ще цілих 2 тижні попереду
In HODL we trust
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ох ты ж черт, какая просадочка
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:07
А комиссии гигантские стали 96 регулярная и 111 приоритетная. Там все схвачено. Вывод по такому курсу только для больших дядь?
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