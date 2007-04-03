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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2090209120922093>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:39

  Zebra написав:
  J написав:
  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.

какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?

12500

почему так?
вы считаете что биток достиг потолка капитализации и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?
или таксисты и чистельщики обуви не будут его покупать из-за большой цены за единицу товара ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:41

  OptiX написав:Zebra
Куда его тянут? Неужели столько много хомяков покупать по таким пиковым ценам?
Имхо, чем больше будет шортистов, таких как ты напрмиер - тем выше его забросят, пока вообще шортить не перестанут и плюнут. 50к изи, как минимум сквизанет для сбора стопов.

Та я не сильно и шорчу. На битфинексе вообще смотрю шортов 3000 битков - на историческом минимуме. Лонгов в 8 раз больше. Это уже финал, вертикальный безостановочный бар, как в 2017 году.

В любом случае серьезно фиксану убыток на 25к, помогу ракете.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:51

  Zebra написав:Ох ты ж черт, какая просадочка


Шортить против тренда,шо писять против ветра,тем более в первый день роста.Зебра,Вы ж опытный боец.Може после 20 ну их нафиг эти шорты,бо потолка и ориентиров нет.Натянут и глазом не моргнут.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:59

  osafly написав:
  Zebra написав:Ох ты ж черт, какая просадочка


Шортить против тренда,шо писять против ветра,тем более в первый день роста.Зебра,Вы ж опытный боец.Може после 20 ну их нафиг эти шорты,бо потолка и ориентиров нет.Натянут и глазом не моргнут.

Если после 20к не искать шорт, не искать его никогда.
Я же не КХ с плечем 10 шортить. Всего 0.33х взял.
На моменте у меня просадка -2.4% по депо. Бывало и похуже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  J написав:и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?


так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде? :) питання риторичне
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:20

  greenozon написав:
  J написав:и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?


так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде? :) питання риторичне

я так понял что Zebra видит эту ситуацию по другому,
потому и интересуют его аргументы.
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:29

  J написав:
  greenozon написав:
  J написав:и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?


так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде? :) питання риторичне

я так понял что Zebra видит эту ситуацию по другому,
потому и интересуют его аргументы.

У меня дежавю с декабрем 2017 - биток копия в копию пер как танк. Потом всех побрили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:38

  Zebra написав:23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х

это только на битфинексе можно ставить кредитное плече меньше 2х или на всех популярных биржах ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:41

  J написав:
  Zebra написав:23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х

это только на битфинексе можно ставить кредитное плече меньше 2х или на всех популярных биржах ?

там где есть маржинальная или деривативная торговля
шорт относится к маржинальной торговле всегда от 0х
лонг только от плеча 1х, потому что до 1х используются собственные средства
Zebra
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