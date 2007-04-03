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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:39
Zebra написав: J написав: Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?
12500
почему так?
вы считаете что биток достиг потолка капитализации и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?
или таксисты и чистельщики обуви не будут его покупать из-за большой цены за единицу товара ?
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:41
OptiX написав:Zebra
Куда его тянут? Неужели столько много хомяков покупать по таким пиковым ценам?
Имхо, чем больше будет шортистов, таких как ты напрмиер - тем выше его забросят, пока вообще шортить не перестанут и плюнут. 50к изи, как минимум сквизанет для сбора стопов.
Та я не сильно и шорчу. На битфинексе вообще смотрю шортов 3000 битков - на историческом минимуме. Лонгов в 8 раз больше. Это уже финал, вертикальный безостановочный бар, как в 2017 году.
В любом случае серьезно фиксану убыток на 25к, помогу ракете.
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:51
Zebra написав:
Ох ты ж черт, какая просадочка
Шортить против тренда,шо писять против ветра,тем более в первый день роста.Зебра,Вы ж опытный боец.Може после 20 ну их нафиг эти шорты,бо потолка и ориентиров нет.Натянут и глазом не моргнут.
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osafly
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:59
osafly написав: Zebra написав:
Ох ты ж черт, какая просадочка
Шортить против тренда,шо писять против ветра,тем более в первый день роста.Зебра,Вы ж опытный боец.Може после 20 ну их нафиг эти шорты,бо потолка и ориентиров нет.Натянут и глазом не моргнут.
Если после 20к не искать шорт, не искать его никогда.
Я же не КХ с плечем 10 шортить. Всего 0.33х взял.
На моменте у меня просадка -2.4% по депо. Бывало и похуже.
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:10
J написав:
и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?
так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде?
питання риторичне
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greenozon
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:20
23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:20
greenozon написав: J написав:
и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?
так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде?
питання риторичне
я так понял что Zebra видит эту ситуацию по другому,
потому и интересуют его аргументы.
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:29
J написав: greenozon написав: J написав:
и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?
так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде?
питання риторичне
я так понял что Zebra видит эту ситуацию по другому,
потому и интересуют его аргументы.
У меня дежавю с декабрем 2017 - биток копия в копию пер как танк. Потом всех побрили.
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:38
Zebra написав:
23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х
это только на битфинексе можно ставить кредитное плече меньше 2х или на всех популярных биржах ?
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:41
J написав: Zebra написав:
23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х
это только на битфинексе можно ставить кредитное плече меньше 2х или на всех популярных биржах ?
там где есть маржинальная или деривативная торговля
шорт относится к маржинальной торговле всегда от 0х
лонг только от плеча 1х, потому что до 1х используются собственные средства
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Zebra
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