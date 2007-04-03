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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас буду по 22к закрываться в безубыток с мини профитом, если цена туда дойдет, потом на отскоке по 22500 перезайду
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:51
Рановато для повторения декабря 2017-го и ноября 2013-го. Может, конечно, в этот раз на легких деньгах пост-халвинговый пузырь надуется быстрее. Но, с другой стороны, дедушка Пауэлл вчера сказал, что нулевая ставка и покупка долгов Казначейства будут продолжаться столько, сколько нужно, для восстановления занятости и инфляции. Перехай должен быть существенно выше прошлого. Даже 50к vs 19,8к - это ни о чем для уполовинивания предложения
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:57
а как туда вбить 0,33х ?
если меньше 1х не дает ставить
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:19
кстати на рос тв обьяснили сегодняшний рост битка
тем что сегодня день ракетных войск
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Лайткоин даже близко не подошел к своим историческим хаям.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:35
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