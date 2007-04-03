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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2090209120922093

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас буду по 22к закрываться в безубыток с мини профитом, если цена туда дойдет, потом на отскоке по 22500 перезайду
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:51

  Zebra написав:У меня дежавю с декабрем 2017 - биток копия в копию пер как танк. Потом всех побрили.


Рановато для повторения декабря 2017-го и ноября 2013-го. Может, конечно, в этот раз на легких деньгах пост-халвинговый пузырь надуется быстрее. Но, с другой стороны, дедушка Пауэлл вчера сказал, что нулевая ставка и покупка долгов Казначейства будут продолжаться столько, сколько нужно, для восстановления занятости и инфляции. Перехай должен быть существенно выше прошлого. Даже 50к vs 19,8к - это ни о чем для уполовинивания предложения
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  OptiX написав:Неужели столько много хомяков покупать по таким пиковым ценам?
Нет никаких хомок)) Кто по итогам останется в убытке - тот и хомяк. Пока все успешные трейдуны))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:57

  Zebra написав:
  J написав:
  Zebra написав:23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х

это только на битфинексе можно ставить кредитное плече меньше 2х или на всех популярных биржах ?

там где есть маржинальная или деривативная торговля
шорт относится к маржинальной торговле всегда от 0х
лонг только от плеча 1х, потому что до 1х используются собственные средства

а как туда вбить 0,33х ?
если меньше 1х не дает ставить
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:19

кстати на рос тв обьяснили сегодняшний рост битка
тем что сегодня день ракетных войск
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лайткоин даже близко не подошел к своим историческим хаям.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:35

  Kriptogedon написав:Лайткоин даже близко не подошел к своим историческим хаям.

Зображення
J
 
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