|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:51
Сейчас буду по 22к закрываться в безубыток с мини профитом, если цена туда дойдет, потом на отскоке по 22500 перезайду
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9354
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:51
Zebra написав:
У меня дежавю с декабрем 2017 - биток копия в копию пер как танк. Потом всех побрили.
Рановато для повторения декабря 2017-го и ноября 2013-го. Может, конечно, в этот раз на легких деньгах пост-халвинговый пузырь надуется быстрее. Но, с другой стороны, дедушка Пауэлл вчера сказал, что нулевая ставка и покупка долгов Казначейства будут продолжаться столько, сколько нужно, для восстановления занятости и инфляции. Перехай должен быть существенно выше прошлого. Даже 50к vs 19,8к - это ни о чем для уполовинивания предложения
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8779
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1662 раз.
- Подякували: 3738 раз.
-
- Профіль
-
12
5
3
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:53
OptiX написав:
Неужели столько много хомяков покупать по таким пиковым ценам?
Нет никаких хомок)) Кто по итогам останется в убытке - тот и хомяк. Пока все успешные трейдуны))
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:57
Zebra написав: J написав: Zebra написав:
23200 усреднение, среднее 22200
плече 0.66х
это только на битфинексе можно ставить кредитное плече меньше 2х или на всех популярных биржах ?
там где есть маржинальная или деривативная торговля
шорт относится к маржинальной торговле всегда от 0х
лонг только от плеча 1х, потому что до 1х используются собственные средства
а как туда вбить 0,33х ?
если меньше 1х не дает ставить
-
J
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:19
кстати на рос тв обьяснили сегодняшний рост битка
тем что сегодня день ракетных войск
-
J
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:28
Лайткоин даже близко не подошел к своим историческим хаям.
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
J
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:35
Kriptogedon написав:
Лайткоин даже близко не подошел к своим историческим хаям.
У альты все еще впереди.Все заняты биткоином..Имейте терпение.Скорее всего самое интересное по ней начнется в начале 2021.Хотя,многие монеты уже нормальненько так пошли.Но на хаи 2017,я бы даже и близко не рассчитывал.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:06
J написав: osafly написав: Zebra написав:
22-24кк максимум и вниз
На прошлой неделе Вы говорили о 12К...Не верили в рост.Индикатор и в этот раз не соврал,я не раз писал о нем за последние две-три недели.Кто меня услышал-мои поздравления.Кто прое...л момент-ну что ж.Надеюсь альта наверстает со временем..
в этот раз индикатор сработал "искуственно" из-за переезда китайских майнеров
Ну да,а в прошлые разы срабатывания индикатора-тоже кто то где то "кровати в борделе передвигал" или менял состав "проституток"??
Всему можно найти объяснение,особенно потом,когда это произошло
Наблюдения показывают что по альте,на пиковые значения после сигнала покупки,выходили примерно от 3-х до 5-6 недель.Посмотрим как будет в этот раз.Но об этом,можно будет естественно судить лишь после того,как рынок развернется и эти пики будут уже ясны.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:17
Ликвидация шорт позиций почти 1 миллиард $
-
J
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|69961
|195216390
|
|
|7326
|1699816
|
|
|38
|50344
|
|