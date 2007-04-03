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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2091209220932094

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше. :D
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет. Минимум 10 лет ждите." Но это только сказать легко)) Однако, как же он сукка был прав!))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:23

  Kriptogedon написав:Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше. :D
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет. Минимум 10 лет ждите." Но это только сказать легко)) Однако, как же он сукка был прав!))

Биток встретил серьезное сопротивение на подступах к 20к евро - европейцы проснулись и не поверили своим глазам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:31

  Kriptogedon написав:Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше. :D

самое прикольное что
по парам гривна \ долар \ евро такая же фигня происходит
:(
J
 
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