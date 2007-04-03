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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:31
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет. Минимум 10 лет ждите." Но это только сказать легко)) Однако, как же он сукка был прав!))
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Kriptogedon
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:23
Kriptogedon написав:
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет. Минимум 10 лет ждите." Но это только сказать легко)) Однако, как же он сукка был прав!))
Биток встретил серьезное сопротивение на подступах к 20к евро - европейцы проснулись и не поверили своим глазам.
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:31
Kriptogedon написав:
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
самое прикольное что
по парам гривна \ долар \ евро такая же фигня происходит
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