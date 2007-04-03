|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:31
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет. Минимум 10 лет ждите." Но это только сказать легко)) Однако, как же он сукка был прав!))
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:23
Kriptogedon написав:
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет. Минимум 10 лет ждите." Но это только сказать легко)) Однако, как же он сукка был прав!))
Биток встретил серьезное сопротивение на подступах к 20к евро - европейцы проснулись и не поверили своим глазам.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9355
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:31
Kriptogedon написав:
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
самое прикольное что
по парам гривна \ долар \ евро такая же фигня происходит
-
J
-
-
- Повідомлень: 5082
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:14
В ближайшие часы ожидается согласование очередного крупного stimulus bill в США - можем еще выше слетать
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8790
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1665 раз.
- Подякували: 3742 раз.
-
- Профіль
-
12
5
3
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:11
взял на среднесрок eos на 10% от депо, подбираю еще альты, хочу перезайти в биток по 21.5 со стопом ниже 20ки.
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:17
Да уж... вчера была мысль психануть и купить риплоговна. Отогнал. К сожалению.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36922
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 4424 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:26
Интересно, что вот он долгожданный "туземун", а особой радости в ветке не наблюдается. Видимо, битка на руках ни у кого не осталось.
-
aleexxxx
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:52
Zebra написав:
почему так?
вы считаете что биток достиг потолка капитализации и в мире просто нет столько денег чтобы биток продолжал делать иксы?
или таксисты и чистельщики обуви не будут его покупать из-за большой цены за единицу товара ?
Думаю, рано или поздно цена биткоина вернется на уровень себестоимости её майнинга. Заметьте, ну нет ни одной монеты, майнинг которой приносил бы какую-то сверхприбыль. Всё майнится в надежде на туземун.
-
aleexxxx
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:04
Zebra написав: J написав: greenozon написав:
так вже є анонс про друк +- трілліона баксів
куди по вашому ця макулатура піде?
питання риторичне
я так понял что Zebra видит эту ситуацию по другому,
потому и интересуют его аргументы.
У меня дежавю с декабрем 2017 - биток копия в копию пер как танк. Потом всех побрили.
Тогда хомяки как бешеные деда скупали, сейчас не вижу такого ажиотажа, хотя рост входит в экспоненту и объёмы нормальные. Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1278
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|69986
|195225842
|
|
|7329
|1700200
|
Чет 17 гру, 2020 17:37
ЛОБ
|
|38
|50344
|
|