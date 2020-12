Додано: Чет 17 гру, 2020 21:13

phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.

Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верюPS: Coinbase идет на IPOCoinbase has confidentially filed documentation with the United States Securities and Exchange Commission to go public, a spokesman confirmed on Thursday