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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:27
zРадио написав: phantom_systems написав:
Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.
Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю
Это всё понятно, что они входят в актив серьёзно и надолго, если уж решили входить. Я о краткосрочных целях. Уж очень бодро дед пошёл, это неспроста. Коррекция-то будет, вопрос лишь с какого уровня.
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phantom_systems
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38
Альта ведет себя так же и в тех же рамках,что и на 12,19К и сейчас тоже самое.Вспоминаются слова Адмирала Колчака ""Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти"(в нашем случае-курсе Биткоина) При любом курсе биткоина альта дорастает до определенных пределов-корректируется и снова к своим пределам,а дед идет дальше.Нам нужен флэт,желательно на неделю без резких задергов как сейчас с охрененными волотильными свечами по 500баксов в час,иначе-альта так не выростит.Ее просто дрюкают туда сюда и она не может устаканится на твердый рост с этим "дедушкой-паралитиком" BCH-330$,через час уже 304 шпиля,за час..Просто дедушка пукнул на 400$ по старости,а другой актив тут же на 9% припал в припадке.Весь день роста коту под хвост
Нехилая волотильность.
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osafly
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:59
spacemachine написав:
взял на среднесрок eos на 10% от депо, думаю какие еще альты подобрать, хочу перезайти в биток по 21.5 со стопом ниже 20ки.
Линк,Тезос,Зэк(еще не улетели пока далеко),Кэш и кардано(прилично прибавили,их нужно было как раз таки по индикатору хомячить) Чисто на мой взгляд...Выбрать всегда можно из разных сортов каках
А вот биток брать по таким диким ценам,оно того стоит??Сделают инвестором на пару лет
почетным,но без права голоса.
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osafly
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:08
osafly написав: spacemachine написав:
взял на среднесрок eos на 10% от депо, думаю какие еще альты подобрать, хочу перезайти в биток по 21.5 со стопом ниже 20ки.
Линк,Тезос,Зэк(еще не улетели пока далеко),Кэш и кардано(прилично прибавили,их нужно было как раз таки по индикатору хомячить) Чисто на мой взгляд...Выбрать всегда можно из разных сортов каках
А вот биток брать по таким диким ценам,оно того стоит??Сделают инвестором на пару лет
почетным,но без права голоса.
кстати, чем рипл лучше других каках?, чего все на нем зациклились ?
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:10
Kriptogedon написав:
Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше.
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет.
Та же фигня)
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:13
J написав:
кстати, чем рипл лучше других каках?, чего все на нем зациклились ?
А кто сказал что он лучше?? Почему зациклились??Его никто не берет насколько знаю из наших(местных) Напротив,много хлопцев встряли в это болото и на радостях в этом году выпрыгнули,кто в убыток,кто в небольшой плюс-потому и разговоров о нем много.Я сам в этом ..овне 1.5года инвестором промаялся.Теперь если и возьму когда нибудь,то никак не дороже 0.10 центов.Ходи он конем!
По EOSу что интересно-объемы зверские за сегодня,практически 2 капы наторговали,а толку-нема.
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osafly
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:18
osafly написав: J написав:
кстати, чем рипл лучше других каках?, чего все на нем зациклились ?
А кто сказал что он лучше?? Почему зациклились??Его никто не берет насколько знаю из наших(местных) Напротив,много хлопцев встряли в это болото и на радостях в этом году выпрыгнули,кто в убыток,кто в небольшой плюс-потому и разговоров о нем много.Я сам в этом ..овне 1.5года инвестором промаялся.Теперь если и возьму когда нибудь,то никак не дороже 0.10 центов.Ходи он конем!
По EOSу что интересно-объемы зверские за сегодня,практически 2 капы наторговали,а толку-нема.
инвестировать надо вдолгосрок верно? Биток тоже может упасть, вдруг кто-то подкинет идею опять весь капитал вывести в акции конопли. Если это будет, то потом со времени опять хайпанут
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:28
phantom_systems написав: zРадио написав: phantom_systems написав:
Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.
Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю
Это всё понятно, что они входят в актив серьёзно и надолго, если уж решили входить. Я о краткосрочных целях. Уж очень бодро дед пошёл, это неспроста. Коррекция-то будет, вопрос лишь с какого уровня.
А вы уверены. что это не информационный шум для кидка перед обвалом или как минимум коррекцией? Там никто просто так никому ничего не докладывает по секрету всему свету. Так всегда бывает, помнится в августе, когда золото было больше 2000, тоже кричали со всех дыр, что его массово скупают, я еще думал, ну рано же вроде для пика, что там оно выросло, по сравнению с количеством напечатанных долларов не так и много, нет, таки пошло вниз сразу после максимальной трескотни.
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