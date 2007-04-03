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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2092209320942095

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:27

  zРадио написав:
  phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.


Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю :)

Это всё понятно, что они входят в актив серьёзно и надолго, если уж решили входить. Я о краткосрочных целях. Уж очень бодро дед пошёл, это неспроста. Коррекция-то будет, вопрос лишь с какого уровня.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альта ведет себя так же и в тех же рамках,что и на 12,19К и сейчас тоже самое.Вспоминаются слова Адмирала Колчака ""Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти"(в нашем случае-курсе Биткоина) При любом курсе биткоина альта дорастает до определенных пределов-корректируется и снова к своим пределам,а дед идет дальше.Нам нужен флэт,желательно на неделю без резких задергов как сейчас с охрененными волотильными свечами по 500баксов в час,иначе-альта так не выростит.Ее просто дрюкают туда сюда и она не может устаканится на твердый рост с этим "дедушкой-паралитиком" BCH-330$,через час уже 304 шпиля,за час..Просто дедушка пукнул на 400$ по старости,а другой актив тут же на 9% припал в припадке.Весь день роста коту под хвост :D Нехилая волотильность.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:59

  spacemachine написав:взял на среднесрок eos на 10% от депо, думаю какие еще альты подобрать, хочу перезайти в биток по 21.5 со стопом ниже 20ки.


Линк,Тезос,Зэк(еще не улетели пока далеко),Кэш и кардано(прилично прибавили,их нужно было как раз таки по индикатору хомячить) Чисто на мой взгляд...Выбрать всегда можно из разных сортов каках :D А вот биток брать по таким диким ценам,оно того стоит??Сделают инвестором на пару лет :mrgreen: почетным,но без права голоса.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:08

  osafly написав:
  spacemachine написав:взял на среднесрок eos на 10% от депо, думаю какие еще альты подобрать, хочу перезайти в биток по 21.5 со стопом ниже 20ки.


Линк,Тезос,Зэк(еще не улетели пока далеко),Кэш и кардано(прилично прибавили,их нужно было как раз таки по индикатору хомячить) Чисто на мой взгляд...Выбрать всегда можно из разных сортов каках :D А вот биток брать по таким диким ценам,оно того стоит??Сделают инвестором на пару лет :mrgreen: почетным,но без права голоса.

кстати, чем рипл лучше других каках?, чего все на нем зациклились ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Kriptogedon написав:Знаю одно и на 100% - если сейчас все сброшу - то улетим на 32 и выше. :D
Вспоминаю слова кого то в 13-ом году "Люди! Никогда не продавайте Биткоин - ни когда падает ни когда растет.

Та же фигня)
finyr2021
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:13

  J написав:кстати, чем рипл лучше других каках?, чего все на нем зациклились ?


А кто сказал что он лучше?? Почему зациклились??Его никто не берет насколько знаю из наших(местных) Напротив,много хлопцев встряли в это болото и на радостях в этом году выпрыгнули,кто в убыток,кто в небольшой плюс-потому и разговоров о нем много.Я сам в этом ..овне 1.5года инвестором промаялся.Теперь если и возьму когда нибудь,то никак не дороже 0.10 центов.Ходи он конем!

По EOSу что интересно-объемы зверские за сегодня,практически 2 капы наторговали,а толку-нема.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:18

  osafly написав:
  J написав:кстати, чем рипл лучше других каках?, чего все на нем зациклились ?


А кто сказал что он лучше?? Почему зациклились??Его никто не берет насколько знаю из наших(местных) Напротив,много хлопцев встряли в это болото и на радостях в этом году выпрыгнули,кто в убыток,кто в небольшой плюс-потому и разговоров о нем много.Я сам в этом ..овне 1.5года инвестором промаялся.Теперь если и возьму когда нибудь,то никак не дороже 0.10 центов.Ходи он конем!

По EOSу что интересно-объемы зверские за сегодня,практически 2 капы наторговали,а толку-нема.


инвестировать надо вдолгосрок верно? Биток тоже может упасть, вдруг кто-то подкинет идею опять весь капитал вывести в акции конопли. Если это будет, то потом со времени опять хайпанут
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:28

  phantom_systems написав:
  zРадио написав:
  phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.


Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю :)

Это всё понятно, что они входят в актив серьёзно и надолго, если уж решили входить. Я о краткосрочных целях. Уж очень бодро дед пошёл, это неспроста. Коррекция-то будет, вопрос лишь с какого уровня.

А вы уверены. что это не информационный шум для кидка перед обвалом или как минимум коррекцией? Там никто просто так никому ничего не докладывает по секрету всему свету. Так всегда бывает, помнится в августе, когда золото было больше 2000, тоже кричали со всех дыр, что его массово скупают, я еще думал, ну рано же вроде для пика, что там оно выросло, по сравнению с количеством напечатанных долларов не так и много, нет, таки пошло вниз сразу после максимальной трескотни.
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