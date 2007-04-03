Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38

Альта ведет себя так же и в тех же рамках,что и на 12,19К и сейчас тоже самое.Вспоминаются слова Адмирала Колчака ""Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти"(в нашем случае-курсе Биткоина) При любом курсе биткоина альта дорастает до определенных пределов-корректируется и снова к своим пределам,а дед идет дальше.Нам нужен флэт,желательно на неделю без резких задергов как сейчас с охрененными волотильными свечами по 500баксов в час,иначе-альта так не выростит.Ее просто дрюкают туда сюда и она не может устаканится на твердый рост с этим "дедушкой-паралитиком" BCH-330$,через час уже 304 шпиля,за час..Просто дедушка пукнул на 400$ по старости,а другой актив тут же на 9% припал в припадке.Весь день роста коту под хвостНехилая волотильность.