Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:17

aleexxxx написав: Интересно, что вот он долгожданный "туземун", а особой радости в ветке не наблюдается. Видимо, битка на руках ни у кого не осталось. Интересно, что вот он долгожданный "туземун", а особой радости в ветке не наблюдается. Видимо, битка на руках ни у кого не осталось.

Так потому что в отличии от 2017 года всё подряд не растёт. А берут то в основном альту - уже ж приучили что там коэффициент роста 1.2-2.5 к росту деда. А в этот раз нефига. Растёт то, за чем есть идея. Сейчас рынком рулят умные товарищи и абы куда деньги не вбрасывают. В среднестроке сделал бы ставку на эфир. Думаю исторический перехай там будет в следующем году, а когда запустят версию 2.0 то и повыше. Из-за блокировки застейканых эфиров там в следующем году дефицит эфира будет нормальный... Другое дело что там риски с 2.0 вроде как есть. Но хез. Пока только осторожные соображения. Но 20% за стейк но с условием лока - это интересный ход для цены....И очень интересные ланчпадовские проекты бинанса. Там команды достаточно серьёзные подобраны. В старые монеты не верю. Рипл вон раздачу слонов устроил - немного взбодрился. А во всё остальное - надо вливать серьёзные деньги, чего хозяева явно не хотят. Потому и кеша и еос и всё остальное будет потихоньку затухать теряе долю на рынке. Через 2 года топ 10 альтов будет иметь совсем другой вид.