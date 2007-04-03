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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2093209420952096

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:17

  aleexxxx написав:Интересно, что вот он долгожданный "туземун", а особой радости в ветке не наблюдается. Видимо, битка на руках ни у кого не осталось.


Так потому что в отличии от 2017 года всё подряд не растёт. А берут то в основном альту - уже ж приучили что там коэффициент роста 1.2-2.5 к росту деда. А в этот раз нефига. Растёт то, за чем есть идея. Сейчас рынком рулят умные товарищи, а не дорвавшаяся до халявы толпа и абы куда деньги не вбрасывают. Плюс играют на долгострок благо в средствах не ограничены... В среднестроке сделал бы ставку на эфир. Думаю исторический перехай там будет в следующем году, а когда запустят версию 2.0 то и повыше. Из-за блокировки застейканых эфиров там в следующем году дефицит эфира будет нормальный... Другое дело что там риски с 2.0 вроде как есть. Но хез. Пока только осторожные соображения. Но 20% за стейк но с условием лока - это интересный ход для цены....
И очень интересные ланчпадовские проекты бинанса. Там команды достаточно серьёзные подобраны. В старые монеты не верю. Рипл вон раздачу слонов устроил - немного взбодрился. А во всё остальное - надо вливать серьёзные деньги, чего хозяева явно не хотят. Потому и кеша и еос и всё остальное будет потихоньку затухать теряе долю на рынке. Через 2 года топ 10 альтов будет иметь совсем другой вид.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 18 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:27

Серьезные звоночки проходят по централизованным биржам откупают Биток по цене 28+ скупают по 10шт за пару мин
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47

  diplomnet написав:Серьезные звоночки проходят по централизованным биржам откупают Биток по цене 28+ скупают по 10шт за пару мин

По 28 в каких тугриках?
Я вижу на Битфинексе количество шортов сегодня было на историческом минимуме. Кого дальше там вверх сквизить? Все уже стали заядлыми лонгистами, стрижка скоро, я свой усредненный шорт закрою в убыток только, если 20к евро будет пробито.
Zebra
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  #<1 ... 2093209420952096
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