aleexxxx написав:Интересно, что вот он долгожданный "туземун", а особой радости в ветке не наблюдается. Видимо, битка на руках ни у кого не осталось.
Так потому что в отличии от 2017 года всё подряд не растёт. А берут то в основном альту - уже ж приучили что там коэффициент роста 1.2-2.5 к росту деда. А в этот раз нефига. Растёт то, за чем есть идея. Сейчас рынком рулят умные товарищи, а не дорвавшаяся до халявы толпа и абы куда деньги не вбрасывают. Плюс играют на долгострок благо в средствах не ограничены... В среднестроке сделал бы ставку на эфир. Думаю исторический перехай там будет в следующем году, а когда запустят версию 2.0 то и повыше. Из-за блокировки застейканых эфиров там в следующем году дефицит эфира будет нормальный... Другое дело что там риски с 2.0 вроде как есть. Но хез. Пока только осторожные соображения. Но 20% за стейк но с условием лока - это интересный ход для цены.... И очень интересные ланчпадовские проекты бинанса. Там команды достаточно серьёзные подобраны. В старые монеты не верю. Рипл вон раздачу слонов устроил - немного взбодрился. А во всё остальное - надо вливать серьёзные деньги, чего хозяева явно не хотят. Потому и кеша и еос и всё остальное будет потихоньку затухать теряе долю на рынке. Через 2 года топ 10 альтов будет иметь совсем другой вид.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 18 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
diplomnet написав:Серьезные звоночки проходят по централизованным биржам откупают Биток по цене 28+ скупают по 10шт за пару мин
По 28 в каких тугриках? Я вижу на Битфинексе количество шортов сегодня было на историческом минимуме. Кого дальше там вверх сквизить? Все уже стали заядлыми лонгистами, стрижка скоро, я свой усредненный шорт закрою в убыток только, если 20к евро будет пробито.
Ну, с печатного станка разве что. Прямой выкуп идет для взвинчивания цены. Чувакам надо отвадить покупателей от золота, придумав обманку, а потом всех кинадуть, прихлопнув пустое место, и говорить потом, вот видите, мы же говорили, верьте в доллар, доллар самый надежный.
osafly Янелох слушал подобные речи в 2017 и слил все по 12К+)) Моя имха такая - кто сейчас покупает Биток тот понимает, что делает. Случайных людей там нет, обыватель уже достаточно научен ранее. И раны еще не зажили. Пока акулы и касатки рвут куски друг у друга - наше гупяшкино дело поймать кусочек и свалить пока Хозяин не спустил всю воду из бассейна))