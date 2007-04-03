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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2093209420952096

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:17

  aleexxxx написав:Интересно, что вот он долгожданный "туземун", а особой радости в ветке не наблюдается. Видимо, битка на руках ни у кого не осталось.


Так потому что в отличии от 2017 года всё подряд не растёт. А берут то в основном альту - уже ж приучили что там коэффициент роста 1.2-2.5 к росту деда. А в этот раз нефига. Растёт то, за чем есть идея. Сейчас рынком рулят умные товарищи, а не дорвавшаяся до халявы толпа и абы куда деньги не вбрасывают. Плюс играют на долгострок благо в средствах не ограничены... В среднестроке сделал бы ставку на эфир. Думаю исторический перехай там будет в следующем году, а когда запустят версию 2.0 то и повыше. Из-за блокировки застейканых эфиров там в следующем году дефицит эфира будет нормальный... Другое дело что там риски с 2.0 вроде как есть. Но хез. Пока только осторожные соображения. Но 20% за стейк но с условием лока - это интересный ход для цены....
И очень интересные ланчпадовские проекты бинанса. Там команды достаточно серьёзные подобраны. В старые монеты не верю. Рипл вон раздачу слонов устроил - немного взбодрился. А во всё остальное - надо вливать серьёзные деньги, чего хозяева явно не хотят. Потому и кеша и еос и всё остальное будет потихоньку затухать теряе долю на рынке. Через 2 года топ 10 альтов будет иметь совсем другой вид.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 18 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:27

Серьезные звоночки проходят по централизованным биржам откупают Биток по цене 28+ скупают по 10шт за пару мин
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47

  diplomnet написав:Серьезные звоночки проходят по централизованным биржам откупают Биток по цене 28+ скупают по 10шт за пару мин

По 28 в каких тугриках?
Я вижу на Битфинексе количество шортов сегодня было на историческом минимуме. Кого дальше там вверх сквизить? Все уже стали заядлыми лонгистами, стрижка скоро, я свой усредненный шорт закрою в убыток только, если 20к евро будет пробито.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:51

На Deribit появились колл-опционы на биток по 100к долларов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Экспирация в сентябре 2021-го

https://forklog.com/klienty-deribit-pol ... o-100-000/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:50

Финансовая пирамида какая-то. Мир сошел с ума. Наверное, на западе люди не травмированы всякими МММ и не понимают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и денег изниоткуда не бывает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:03

  hxbbgaf написав:и денег изниоткуда не бывает.

Спорное утверждение :|
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:49

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:и денег изниоткуда не бывает.

Спорное утверждение :|

Ну, с печатного станка разве что. Прямой выкуп идет для взвинчивания цены. Чувакам надо отвадить покупателей от золота, придумав обманку, а потом всех кинадуть, прихлопнув пустое место, и говорить потом, вот видите, мы же говорили, верьте в доллар, доллар самый надежный.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мое мнение,чисто по ситуации...Кто сейчас деда откупает-тот лох!Реальный!Причем мега!Никаких оскорблений,чисто констатация факта!Думайте пацаны головой,а не ж... и не поддавайтесь эмоциям!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:22

osafly
Янелох слушал подобные речи в 2017 и слил все по 12К+))
Моя имха такая - кто сейчас покупает Биток тот понимает, что делает. Случайных людей там нет, обыватель уже достаточно научен ранее. И раны еще не зажили. Пока акулы и касатки рвут куски друг у друга - наше гупяшкино дело поймать кусочек и свалить пока Хозяин не спустил всю воду из бассейна))
Kriptogedon
 
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