Додано: Суб 19 гру, 2020 23:41

zРадио написав: phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают. Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.

Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю

Да уж, институционалы, как плюшкины, любят собирать всякий там хлам про запас, которому сейчас майнеры & криптокомьюнити за альты (еще худший хлам) товарный вид придают по схеме:1. Сначала идет проПАМПовка альтов за фиат. Ведь для их роста нужно гораздо меньше фиата, нежели битка. Ну это как щепочками, бумажками угли разжигать.2. Затем криптокомьюнити дружно переводит альты (вон они какие все красные) в биток, поддерживая его стоимость и создавая видимость роста.3. Ну а потом заальтованный биток за фиат впаривают всем желающим, типа, смотрите, он уже вырос до $24 000 (правда, за счет альтов).Далее криптокомьюнити быстро выходит в фиат, биток падает в 3 - 4 раза, альты в очередной раз обновляют свои исторические минимумы. И так по экспоненте.