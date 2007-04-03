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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2094209520962097

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.

Так же говорили про 30К в 17-ом)) Тогда казалось это вполне реальным. Но мы то помним))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:38

  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

если биток 50к то капитализация ~ $1 трлн - половина Apple или Amazon
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:41

  zРадио написав:
  phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.

Институционалы не будут брать высокорисковый актив ради жалких 20-50% прироста. Тем более, что его будет ничтожная доля в их многомиллиардных, а то и триллионных портфелях. Нет, они будут держать его годы. И очень вероятно, докупать дальше. Я верю в дальнейший средне- и долгосрочный рост, но и в назревшую краткосрочную коррекцию тоже верю :)

Да уж, институционалы, как плюшкины, любят собирать всякий там хлам про запас, которому сейчас майнеры & криптокомьюнити за альты (еще худший хлам) товарный вид придают по схеме:
1. Сначала идет проПАМПовка альтов за фиат. Ведь для их роста нужно гораздо меньше фиата, нежели битка. Ну это как щепочками, бумажками угли разжигать.
2. Затем криптокомьюнити дружно переводит альты (вон они какие все красные) в биток, поддерживая его стоимость и создавая видимость роста.
3. Ну а потом заальтованный биток за фиат впаривают всем желающим, типа, смотрите, он уже вырос до $24 000 (правда, за счет альтов).
Далее криптокомьюнити быстро выходит в фиат, биток падает в 3 - 4 раза, альты в очередной раз обновляют свои исторические минимумы. И так по экспоненте.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:42

  Zebra написав:
  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

если биток 50к то капитализация ~ $1 трлн - половина Apple или Amazon

То тоже мегапузыри сейчас. Вот что это будет 16% всей долларовой массы м1, при том уже тоже почти вдвое выросшей за последний год, это уже серьезно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 20 гру, 2020 00:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:39

  Zebra написав:
  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

если биток 50к то капитализация ~ $1 трлн - половина Apple или Amazon

Ну и что? Теперь уже не вижу ничего удивительного.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:49

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

если биток 50к то капитализация ~ $1 трлн - половина Apple или Amazon

Ну и что? Теперь уже не вижу ничего удивительного.

Я тоже, вот когда обгонит - тогда возникнут вопросы, потому что капитализация наличного американского доллара $2 трлн с хвостиком, а им пользуются и сберегают - повсеместно в третьем мире.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Единственное что меня настораживает: что сейчас снова декабрь. Вот только непонятно: декабрь 2016го или декабрь 2017го?
airmax78
 
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  #<1 ... 2094209520962097
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