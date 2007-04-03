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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 08:24
Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков
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greenozon
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Додано: Нед 20 гру, 2020 08:25
airmax78 написав:
А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.
Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..
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DmitryK
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