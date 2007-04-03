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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2095209620972098

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:24

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:25

  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:42

  DmitryK написав:
  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..

если не можеш побороть какое-то явление,
то его нужно возглавить :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:48

когда курс был 15, тут советовали не брать биток, а убедится что рост не ложный, что если пробьет 20 тогда станет ясно что это рост, а сейчас
биток надежно закрепился выше 20 к ? уже можно брать ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:25

  DmitryK написав:
  airmax78 написав:А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.

Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..

Давайте еще вспомним что я писал в 2013м. Скамом биткоин тут в разное время называли почти все, за редким исключением. И да, я не исключаю, что может вырасти до 50, но одновременно не исключаю, что однажды может обнулиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:25

  J написав:когда курс был 15, тут советовали не брать биток, а убедится что рост не ложный, что если пробьет 20 тогда станет ясно что это рост, а сейчас
биток надежно закрепился выше 20 к ? уже можно брать ?

Можно, но страшно.
airmax78
 
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