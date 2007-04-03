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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 08:24
Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков
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greenozon
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Додано: Нед 20 гру, 2020 08:25
airmax78 написав:
А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.
Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..
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DmitryK
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:42
DmitryK написав: airmax78 написав:
А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.
Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..
если не можеш побороть какое-то явление,
то его нужно возглавить
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J
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:48
когда курс был 15, тут советовали не брать биток, а убедится что рост не ложный, что если пробьет 20 тогда станет ясно что это рост, а сейчас
биток надежно закрепился выше 20 к ? уже можно брать ?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:25
DmitryK написав: airmax78 написав:
А мне кажется тут простая математика будет работать. И не знаю как до 100К, но до 50К вполне может отрасти.
Хотя согласен, что эти цифры выглядят как полное безумие.
Не помню точно, могу ошибаться, но в 17-м вы обещали даже ветку покинуть, тк биток это никому не нужный скам, и до 5к он никонда не дорастет...а теперь оказываеться до 50ти может, интересно..
Давайте еще вспомним что я писал в 2013м. Скамом биткоин тут в разное время называли почти все, за редким исключением. И да, я не исключаю, что может вырасти до 50, но одновременно не исключаю, что однажды может обнулиться.
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airmax78
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:25
J написав:
когда курс был 15, тут советовали не брать биток, а убедится что рост не ложный, что если пробьет 20 тогда станет ясно что это рост, а сейчас
биток надежно закрепился выше 20 к ? уже можно брать ?
Можно, но страшно.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:47
какой смысл на фьючерсах в плече 1х ? меньшая комиссия чем на споте? стартовая точка для усреднения ?
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J
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:53
airmax78 написав:
Скамом биткоин тут в разное время называли почти все, за редким исключением
Скам это еще ничего. На Хоботе ( крупнейший IT форум ру-зоны) за слово "Биткоин пирамида" давали бан. Но разве это останавливало?))
А это любимое
А чем обеспечен ваш Биток?!"
и сейчас в ходу))
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Kriptogedon
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