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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:04
какая комиссия была весной при цене 6к ?
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J
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:32
J написав:
какая комиссия была весной при цене 6к ?
$2.4-$3
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Zebra
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:48
Технично отрисовывают коридоры, какой там рынок. Рукалицо. Дяди играются, под дядями печатный станок ФРС и биржи, и ржут над всем миром - заставили покупать цифровые коды за бешеные деньги, так можно раздуть пузырь из чего угодно, даже, извините, из собачьего г..вна, и говорить, что его предложение ограничено количеством собак на Земле. И да, надо давать слабительное - все в очередь за слабительным для песиков! Так вы добудете себе больше новой мировой валюты.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 20 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:55
Сегодня Конгресс таки голосует stimulus bill объемом 900 млрд. Там, среди прочего, будут вертолетные 600 долларов на туловище. Быки уже приободрились - биток обновил абсолютный хай на 24300
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zРадио
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:57
zРадио написав:
Сегодня Конгресс таки голосует stimulus bill объемом 900 млрд. Там, среди прочего, будут вертолетные 600 долларов на туловище. Быки уже приободрились - биток обновил абсолютный хай на 24300
Они там так плодотворно по воскресеньям работают?
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Zebra
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:03
Zebra написав: zРадио написав:
Сегодня Конгресс таки голосует stimulus bill объемом 900 млрд. Там, среди прочего, будут вертолетные 600 долларов на туловище. Быки уже приободрились - биток обновил абсолютный хай на 24300
Они там так плодотворно по воскресеньям работают?
Я сам прикола не понял ) Но, наверно, это связано одновременно с двумя вещами - приближением долгих каникул и регламентом
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zРадио
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Додано: Пон 21 гру, 2020 00:03
Хайпа нет, есть вертолетные деньги.
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Zebra
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