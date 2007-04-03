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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2097209820992100>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:04

какая комиссия была весной при цене 6к ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:32

  J написав:какая комиссия была весной при цене 6к ?

$2.4-$3
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:48

Технично отрисовывают коридоры, какой там рынок. Рукалицо. Дяди играются, под дядями печатный станок ФРС и биржи, и ржут над всем миром - заставили покупать цифровые коды за бешеные деньги, так можно раздуть пузырь из чего угодно, даже, извините, из собачьего г..вна, и говорить, что его предложение ограничено количеством собак на Земле. И да, надо давать слабительное - все в очередь за слабительным для песиков! Так вы добудете себе больше новой мировой валюты.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 20 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:55

Сегодня Конгресс таки голосует stimulus bill объемом 900 млрд. Там, среди прочего, будут вертолетные 600 долларов на туловище. Быки уже приободрились - биток обновил абсолютный хай на 24300
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:57

  zРадио написав:Сегодня Конгресс таки голосует stimulus bill объемом 900 млрд. Там, среди прочего, будут вертолетные 600 долларов на туловище. Быки уже приободрились - биток обновил абсолютный хай на 24300

Они там так плодотворно по воскресеньям работают?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:03

  Zebra написав:
  zРадио написав:Сегодня Конгресс таки голосует stimulus bill объемом 900 млрд. Там, среди прочего, будут вертолетные 600 долларов на туловище. Быки уже приободрились - биток обновил абсолютный хай на 24300

Они там так плодотворно по воскресеньям работают?


Я сам прикола не понял ) Но, наверно, это связано одновременно с двумя вещами - приближением долгих каникул и регламентом
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хайпа нет, есть вертолетные деньги.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:01

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В Нигерии знают толк в биткоине. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:24

  andrein написав:Зображення

В Нигерии знают толк в биткоине. :)



так завжди було, ніггери ніфіга пахати не хочуть лише бабосіки стригти на хайпах

ну чисті українці!
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:32

Элон Маск оценил биткойн как булшит. В целом нельзя с ним не согласиться. Сеть деградирует - переводы в периоды высокой нагрузки идут по полдня, стоят в сотни раз дороже, а могут и зависнуть на несколько дней.
+50грн !
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