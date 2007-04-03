Из Википедии : За период с января 2017 года по август 2018 года общий объём эмиссии токенов Tether вырос примерно с 10 млн долларов до приблизительно 2,4 млрд долларов. В начале 2018 года на его долю приходилось около 10 % объёма сделок с биткойном, но к середине 2018 года данный показатель вырос до 80 %.
Похоже с тех пор ничего не изменилось. И не приколупаешься. Печатают тетерева свои и скупают битки. В результате биток растет, а тетерева становятся обеспеченными битком по рыночной стоимости.
andrein написав:Похоже с тех пор ничего не изменилось. И не приколупаешься. Печатают тетерева свои и скупают битки. В результате биток растет, а тетерева становятся обеспеченными битком по рыночной стоимости.
Так они ж год назад изменили формулировку своего Тезера, теперь там сказано, что он обеспечен не только долларом, но время от времени и "другими активами".
Шорты биткоина на битфине на историческом минимуме ~ 2300 против ~ 22000 лонгов 1:9,5 никто не шортит биткоин, всем шортистам страшно - а я в шорте, мне не страшно, биток сломал зубки об уровень 20к евро
как тут говорили, при спуске на 12к, будет откупаться биткоин (после 24к типа дешево), красиво лохов разведут на сотни миллиардов долларов - уже очевидно, что по 20к+ комиссии в сети биткоина становятся дорогими, и такой биткоин становится не нужен