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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2097209820992100

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:59

Из Википедии :
За период с января 2017 года по август 2018 года общий объём эмиссии токенов Tether вырос примерно с 10 млн долларов до приблизительно 2,4 млрд долларов. В начале 2018 года на его долю приходилось около 10 % объёма сделок с биткойном, но к середине 2018 года данный показатель вырос до 80 %.

Похоже с тех пор ничего не изменилось. И не приколупаешься. Печатают тетерева свои и скупают битки. В результате биток растет, а тетерева становятся обеспеченными битком по рыночной стоимости. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:00

  andrein написав:Похоже с тех пор ничего не изменилось. И не приколупаешься. Печатают тетерева свои и скупают битки. В результате биток растет, а тетерева становятся обеспеченными битком по рыночной стоимости. :)

Так они ж год назад изменили формулировку своего Тезера, теперь там сказано, что он обеспечен не только долларом, но время от времени и "другими активами".
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорты биткоина на битфине на историческом минимуме ~ 2300 против ~ 22000 лонгов
1:9,5
никто не шортит биткоин, всем шортистам страшно - а я в шорте, мне не страшно, биток сломал зубки об уровень 20к евро

как тут говорили, при спуске на 12к, будет откупаться биткоин (после 24к типа дешево), красиво лохов разведут на сотни миллиардов долларов - уже очевидно, что по 20к+ комиссии в сети биткоина становятся дорогими, и такой биткоин становится не нужен
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биржу EXMO взломали

увели ~5% активов биржи, выгребя все с горячих кошельков
Zebra
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