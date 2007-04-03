Zebra написав:как тут говорили, при спуске на 12к, будет откупаться биткоин (после 24к типа дешево), красиво лохов разведут на сотни миллиардов долларов - уже очевидно, что по 20к+ комиссии в сети биткоина становятся дорогими, и такой биткоин становится не нужен
Тоже уверен, что сходим еще хорошо под 20к, но не согласен насчет комиссий. Во-первых, для инвестиционного актива (а не платежной валюты) это некритично, во-вторых, хешрейт в ближайшие полгода взлетит - всегда взлетает после взлета цены, что логично с позиции принятия решений майнерами о расширении мощностей дата-центров. А со взлетом хешрейта и пропускная способность сети сильно вырастет, соответственно, комиссии снизятся даже без снижения цены монеты
Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.
Zebra написав:Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.
Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал. А объем блока придется увеличивать еще не раз, как это уже было сделано в 2010-м году.
Плюс там еще есть всякие "анаболики" в виде SW и атомарных транзакций. Я, если быть честным, в этом плаваю, но философия там такая, что сеть становится легко масштабируемой
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.
Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал.
Так в том же и вся суть, что чем выше хершейт, тем быстрее находятся блоки до следующего пересчета сложности. То есть комиссии никак не могут упасть, все упирается в размер блоков. Массового перехода бирж на упрощенную процедуру взаимозачета битков по типу лайтинга или еще какого я не наблюдаю... либо, чтоб это так то помогло разгрузить сеть в пиковые нагрузки - как забивался мемпул, как росли комиссии - так и воз нынче на месте.
Zebra написав:Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.
Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал. А объем блока придется увеличивать еще не раз, как это уже было сделано в 2010-м году.
Плюс там еще есть всякие "анаболики" в виде SW и атомарных транзакций. Я, если быть честным, в этом плаваю, но философия там такая, что сеть становится легко масштабируемой
Похоже, в этом плавают все. Просто много заумных слов, чтоб пустить пыль в глаза. А реально чуваки сидят на серваке и все это контролируют и в нужный момент обнуляют ваши кошельки, когда там много битков. А в час Х обнулят всех.
Zebra написав:Так в том же и вся суть, что чем выше хершейт, тем быстрее находятся блоки до следующего пересчета сложности. То есть комиссии никак не могут упасть, все упирается в размер блоков. Массового перехода бирж на упрощенную процедуру взаимозачета битков по типу лайтинга или еще какого я не наблюдаю... либо, чтоб это так то помогло разгрузить сеть в пиковые нагрузки - как забивался мемпул, как росли комиссии - так и воз нынче на месте.
- середина декабря 2017-го, максимум цены монеты 19,8к, максимум средней стоимости транзакций 55 долларов; - середина декабря 2020-го, максимум цены монеты 24,3к, максимум средней стоимости транзакций 12 долларов.
Т.е. удельная емкость сети выросла в 6 раз. А размер блока тот же...
Zebra написав:Так в том же и вся суть, что чем выше хершейт, тем быстрее находятся блоки до следующего пересчета сложности. То есть комиссии никак не могут упасть, все упирается в размер блоков. Массового перехода бирж на упрощенную процедуру взаимозачета битков по типу лайтинга или еще какого я не наблюдаю... либо, чтоб это так то помогло разгрузить сеть в пиковые нагрузки - как забивался мемпул, как росли комиссии - так и воз нынче на месте.
- середина декабря 2017-го, максимум цены монеты 19,8к, максимум средней стоимости транзакций 55 долларов; - середина декабря 2020-го, максимум цены монеты 24,3к, максимум средней стоимости транзакций 12 долларов.
Т.е. удельная емкость сети выросла в 6 раз. А размер блока тот же...
Спрос на транзакции в сети биткоина в 2017 году был значительно выше, чем сейчас - тогда был хронически забитый мемпул, который не разгружался месяцами.
А емкость сети, как была блок 1 Мбайт, так и осталась.
Если сейчас возникнет такой же спрос на транзакции в сети биткоина как в 2017, то комиссионные взлетят до тех же 55 долларов и выше.
Zebra написав:Спрос на транзакции в сети биткоина в 2017 году был значительно выше
Мы этого не знаем. Тот же LN - это не транзакция, а изменение состояния балансов внутри открытого канала. Сколько их происходит, не загружая блоки, хз. Наверно, где-то такая инфа есть. И ты должен ее учитывать, если строишь прогнозы ценовой динамики на стоимости транзакций. Хотя я считаю это пустым. Точно не стоимость транзакций остановит инвестиционный спрос на биткоин, если это вообще произойдет в ближайший год. На то есть с десяток более фундаментальных причин