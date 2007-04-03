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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2098209921002101

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:42

  zРадио написав:
  Zebra написав:как тут говорили, при спуске на 12к, будет откупаться биткоин (после 24к типа дешево), красиво лохов разведут на сотни миллиардов долларов - уже очевидно, что по 20к+ комиссии в сети биткоина становятся дорогими, и такой биткоин становится не нужен


Тоже уверен, что сходим еще хорошо под 20к, но не согласен насчет комиссий. Во-первых, для инвестиционного актива (а не платежной валюты) это некритично, во-вторых, хешрейт в ближайшие полгода взлетит - всегда взлетает после взлета цены, что логично с позиции принятия решений майнерами о расширении мощностей дата-центров. А со взлетом хешрейта и пропускная способность сети сильно вырастет, соответственно, комиссии снизятся даже без снижения цены монеты

Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:54

  Zebra написав:Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.


Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал. А объем блока придется увеличивать еще не раз, как это уже было сделано в 2010-м году.

Плюс там еще есть всякие "анаболики" в виде SW и атомарных транзакций. Я, если быть честным, в этом плаваю, но философия там такая, что сеть становится легко масштабируемой
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:56

А Банан прилёХ шоли на часик? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:57

А биток все вверх и вверх ... Его все меньше и меньше помните !!!!
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:00

  zРадио написав:
  Zebra написав:Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.


Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал.


Так в том же и вся суть, что чем выше хершейт, тем быстрее находятся блоки до следующего пересчета сложности. То есть комиссии никак не могут упасть, все упирается в размер блоков. Массового перехода бирж на упрощенную процедуру взаимозачета битков по типу лайтинга или еще какого я не наблюдаю... либо, чтоб это так то помогло разгрузить сеть в пиковые нагрузки - как забивался мемпул, как росли комиссии - так и воз нынче на месте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:07

  zРадио написав:
  Zebra написав:Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка.


Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал. А объем блока придется увеличивать еще не раз, как это уже было сделано в 2010-м году.

Плюс там еще есть всякие "анаболики" в виде SW и атомарных транзакций. Я, если быть честным, в этом плаваю, но философия там такая, что сеть становится легко масштабируемой

Похоже, в этом плавают все. Просто много заумных слов, чтоб пустить пыль в глаза. А реально чуваки сидят на серваке и все это контролируют и в нужный момент обнуляют ваши кошельки, когда там много битков. А в час Х обнулят всех.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:09

  diplomnet написав:А биток все вверх и вверх ... Его все меньше и меньше помните !!!!

Куда ж он девается?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:10

  Zebra написав:Так в том же и вся суть, что чем выше хершейт, тем быстрее находятся блоки до следующего пересчета сложности. То есть комиссии никак не могут упасть, все упирается в размер блоков. Массового перехода бирж на упрощенную процедуру взаимозачета битков по типу лайтинга или еще какого я не наблюдаю... либо, чтоб это так то помогло разгрузить сеть в пиковые нагрузки - как забивался мемпул, как росли комиссии - так и воз нынче на месте.


Ну вот, смотри тут:
https://bitinfocharts.com/comparison/bi ... nfees.html

- середина декабря 2017-го, максимум цены монеты 19,8к, максимум средней стоимости транзакций 55 долларов;
- середина декабря 2020-го, максимум цены монеты 24,3к, максимум средней стоимости транзакций 12 долларов.

Т.е. удельная емкость сети выросла в 6 раз. А размер блока тот же...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:30

  zРадио написав:
  Zebra написав:Так в том же и вся суть, что чем выше хершейт, тем быстрее находятся блоки до следующего пересчета сложности. То есть комиссии никак не могут упасть, все упирается в размер блоков. Массового перехода бирж на упрощенную процедуру взаимозачета битков по типу лайтинга или еще какого я не наблюдаю... либо, чтоб это так то помогло разгрузить сеть в пиковые нагрузки - как забивался мемпул, как росли комиссии - так и воз нынче на месте.


Ну вот, смотри тут:
https://bitinfocharts.com/comparison/bi ... nfees.html

- середина декабря 2017-го, максимум цены монеты 19,8к, максимум средней стоимости транзакций 55 долларов;
- середина декабря 2020-го, максимум цены монеты 24,3к, максимум средней стоимости транзакций 12 долларов.

Т.е. удельная емкость сети выросла в 6 раз. А размер блока тот же...

Спрос на транзакции в сети биткоина в 2017 году был значительно выше, чем сейчас - тогда был хронически забитый мемпул, который не разгружался месяцами.

А емкость сети, как была блок 1 Мбайт, так и осталась.

Если сейчас возникнет такой же спрос на транзакции в сети биткоина как в 2017, то комиссионные взлетят до тех же 55 долларов и выше.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:43

  Zebra написав:Спрос на транзакции в сети биткоина в 2017 году был значительно выше


Мы этого не знаем. Тот же LN - это не транзакция, а изменение состояния балансов внутри открытого канала. Сколько их происходит, не загружая блоки, хз. Наверно, где-то такая инфа есть. И ты должен ее учитывать, если строишь прогнозы ценовой динамики на стоимости транзакций. Хотя я считаю это пустым. Точно не стоимость транзакций остановит инвестиционный спрос на биткоин, если это вообще произойдет в ближайший год. На то есть с десяток более фундаментальных причин
zРадио
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