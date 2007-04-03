Додано: Пон 21 гру, 2020 16:54

Zebra написав: Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял. Пока эту техническую проблему не решат, комиссии будут пропорциональны стоимости битка. Не все так просто. Ограничение в 1 Мб за блок или 7 транзакций в секунду в сети никто не отменял.

Ну если уж не упрощать, то не упрощать )) Майнеры хотят свой кусок пирога не только с добычи, но и подписания транзакций, поэтому чем больше хешрейта, тем таки ниже будет комиссия, хотя и нет прямой корреляции из-за ограничений, о которых ты написал. А объем блока придется увеличивать еще не раз, как это уже было сделано в 2010-м году.Плюс там еще есть всякие "анаболики" в виде SW и атомарных транзакций. Я, если быть честным, в этом плаваю, но философия там такая, что сеть становится легко масштабируемой