zРадио написав:И ты должен ее учитывать, если строишь прогнозы ценовой динамики на стоимости транзакций. Хотя я считаю это пустым. Точно не стоимость транзакций остановит инвестиционный спрос на биткоин, если это вообще произойдет в ближайший год. На то есть с десяток более фундаментальных причин
Пока что основной фундамент у меня - это сильное сопротивление на уровне 20к евро
Учитывая, что основная часть держателей биткоина проживает в Европе, то это вполне сильный психологический уровень. Предыдущим психологическим уровнем было 10к евро ($11-$14к за биткоин в зависимости от курса EUR/USD в 2019 и до лета 2020 года).
Данные по адресам покупателей аппаратного кошелька Ledger:
Zebra написав:Пока что основной фундамент у меня - это сильное сопротивление на уровне 20к евро
Учитывая, что основная часть держателей биткоина проживает в Европе, то это вполне сильный психологический уровень. Предыдущим психологическим уровнем было 10к евро ($11-$14к за биткоин в зависимости от курса EUR/USD в 2019 и до лета 2020 года).
Да, возможно, что эта теория правильная. Еврозона - не мы, они в долларах стоимость не ощущают. Да и в принципе, биток без просадок расти не может, итак коррекция подзадержалась. Думаю, что сейчас от похода ниже 20к рынок сдерживает лишь ожидание американского stimulus bill. Вчера их бюрократы так и не голосовали - сегодня обещают, что уже точно-точно Посмотрим. На радостях быки еще могут сделать финальный задерг до дампа