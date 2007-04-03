RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2099210021012102

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:59

  zРадио написав:И ты должен ее учитывать, если строишь прогнозы ценовой динамики на стоимости транзакций. Хотя я считаю это пустым. Точно не стоимость транзакций остановит инвестиционный спрос на биткоин, если это вообще произойдет в ближайший год. На то есть с десяток более фундаментальных причин


Пока что основной фундамент у меня - это сильное сопротивление на уровне 20к евро

Учитывая, что основная часть держателей биткоина проживает в Европе, то это вполне сильный психологический уровень. Предыдущим психологическим уровнем было 10к евро ($11-$14к за биткоин в зависимости от курса EUR/USD в 2019 и до лета 2020 года).

Данные по адресам покупателей аппаратного кошелька Ledger:

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9385
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:08

  Zebra написав:Пока что основной фундамент у меня - это сильное сопротивление на уровне 20к евро

Учитывая, что основная часть держателей биткоина проживает в Европе, то это вполне сильный психологический уровень. Предыдущим психологическим уровнем было 10к евро ($11-$14к за биткоин в зависимости от курса EUR/USD в 2019 и до лета 2020 года).


Да, возможно, что эта теория правильная. Еврозона - не мы, они в долларах стоимость не ощущают. Да и в принципе, биток без просадок расти не может, итак коррекция подзадержалась. Думаю, что сейчас от похода ниже 20к рынок сдерживает лишь ожидание американского stimulus bill. Вчера их бюрократы так и не голосовали - сегодня обещают, что уже точно-точно :mrgreen: Посмотрим. На радостях быки еще могут сделать финальный задерг до дампа

PS: данные по Леджеру - из последнего слива? :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8838
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 3781 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:14

  zРадио написав:PS: данные по Леджеру - из последнего слива? :lol:

Да, рисонок на forklog взял, там уже посчитали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9385
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Учитывая, что основная часть держателей биткоина проживает в Европе


не згідний
Китай найбільший бтц холдер

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4c0dcc9a7947cdc54e88fe
Востаннє редагувалось greenozon в Пон 21 гру, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10350
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:16

  greenozon написав:не згідний
Китай найбільший бтц холдер

Китай - найбільший бтц майнер.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9385
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:17

  Zebra написав:Данные по адресам покупателей аппаратного кошелька Ledger:

Зображення

первая цифра в табличке - это количество кошельков ?
США, Великобритания, Канада,Австралия, Польша, росия, Швеция, Швейцария, Кетай, Карея
- это не еврозона
Востаннє редагувалось J в Пон 21 гру, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
J
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, хочу восстановить свою позицию в биткоинах. На каком уровне рекомендуете ставить ордеры?
airmax78
 
Повідомлень: 36986
З нами з: 25.10.12
Подякував: 892 раз.
Подякували: 4434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:49

  airmax78 написав:Зебра, хочу восстановить свою позицию в биткоинах. На каком уровне рекомендуете ставить ордеры?

лесенкой от 15к до 12к - выше нет смысла, цена вернется.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9385
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:43

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, хочу восстановить свою позицию в биткоинах. На каком уровне рекомендуете ставить ордеры?

лесенкой от 15к до 12к - выше нет смысла, цена вернется.

Ок.Спасибо!
airmax78
 
Повідомлень: 36986
З нами з: 25.10.12
Подякував: 892 раз.
Подякували: 4434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:18

Не хочет падать. Похоже, большие дяди сливаются, для этого идет выкуп с печатного станка, к Н.Г. сразу на 12? А потом к нулю.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21937
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2099210021012102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7029, 7030, 7031
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70309 195354114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 15:23
centurionus
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7338 1704073
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 13:36
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50379
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27645)
22.12.2020 15:23
Укргазбанк (82)
22.12.2020 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.