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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2100210121022103

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:40

  hxbbgaf написав:Не хочет падать. Похоже, большие дяди сливаются, для этого идет выкуп с печатного станка, к Н.Г. сразу на 12? А потом к нулю.

Терпение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

Ripple has warned that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is set to file a lawsuit against the company over the alleged sale of unlicensed securities, in this case the third-largest cryptocurrency by market cap XRP.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

От рипплоговна держимся подальше. Нам нужен Бетховен
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:50

  airmax78 написав:От рипплоговна держимся подальше. Нам нужен Бетховен

Палка стреляет раз в год, это про рипл. Сейчас сдуется до 30 центов обратно, если не ниже.
Zebra
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