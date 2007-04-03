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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:40
hxbbgaf написав:
Не хочет падать. Похоже, большие дяди сливаются, для этого идет выкуп с печатного станка, к Н.Г. сразу на 12? А потом к нулю.
Терпение.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
Ripple has warned that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is set to file a lawsuit against the company over the alleged sale of unlicensed securities, in this case the third-largest cryptocurrency by market cap XRP.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:11
От рипплоговна держимся подальше. Нам нужен Бетховен
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airmax78
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:50
airmax78 написав:
От рипплоговна держимся подальше. Нам нужен Бетховен
Палка стреляет раз в год, это про рипл. Сейчас сдуется до 30 центов обратно, если не ниже.
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