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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:15
Я рипла на пол котлеты по 0.32800 купил в качестве хеджа шорта битка, простите меня грешника, стоп в безубыток на 0.33, тейк 0.38
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:36
Индекс доминации биткоина дошел практически до максимума начала 2020г,с которого пошла первая волна роста,даже на мартовском падении и то % у альты был выше...Готовят памп альткоинов что ли,что их затолкали под лавку и набирают позу??!! Макси уровень в районе 72-73% Дно донное и мы практически у цели,подобравшись к 70! Что то из этого будет.Биток дольют и перельют в альту,первая декада года-даешь альтсезон! Рипл-гав-но! Я больше чем 10-11 центов брать не буду..Через год!
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osafly
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ЛОБ
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