RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2101210221032104

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я рипла на пол котлеты по 0.32800 купил в качестве хеджа шорта битка, простите меня грешника, стоп в безубыток на 0.33, тейк 0.38
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индекс доминации биткоина дошел практически до максимума начала 2020г,с которого пошла первая волна роста,даже на мартовском падении и то % у альты был выше...Готовят памп альткоинов что ли,что их затолкали под лавку и набирают позу??!! Макси уровень в районе 72-73% Дно донное и мы практически у цели,подобравшись к 70! Что то из этого будет.Биток дольют и перельют в альту,первая декада года-даешь альтсезон! Рипл-гав-но! Я больше чем 10-11 центов брать не буду..Через год!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 747
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41

  Zebra написав:Я рипла на пол котлеты по 0.32800 купил в качестве хеджа шорта битка, простите меня грешника, стоп в безубыток на 0.33, тейк 0.38

выбило, не судьба
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:25

  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38


Следующий перезаход по 0.25-026? И так до 0.2$ :lol: А к осени 2021 будет по 0.1,если не по 0.05-0.07! Охота с этим говнищем морочиться?!Я еще больше теперь рад что слил его очень даже удачно.Боюсь что при таком ссуве на низ,у рипла больше не встанет в ближайшем будующем..И "аналитиги" снова обделались.Армэн собирался его по 0.5-0.52 откупать в последнем обзоре.Технари....
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 747
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:32

  osafly написав:
  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38


Следующий перезаход по 0.25-026? И так до 0.2$ :lol: А к осени 2021 будет по 0.1,если не по 0.05-0.07! Охота с этим говнищем морочиться?!Я еще больше теперь рад что слил его очень даже удачно.Боюсь что при таком ссуве на низ,у рипла больше не встанет в ближайшем будующем..И "аналитиги" снова обделались.Армэн собирался его по 0.5-0.52 откупать в последнем обзоре.Технари....

Я поинтрадеить. Поход на 5 центов будет полон приключений. Я предполагаю, что на 0.38 еще рипл вернется. Жаль на 0.37 не закрылся, была возможность, пожадничал, потерял почти 7% профита к депозиту.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:41

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38


Следующий перезаход по 0.25-026? И так до 0.2$ :lol: А к осени 2021 будет по 0.1,если не по 0.05-0.07! Охота с этим говнищем морочиться?!Я еще больше теперь рад что слил его очень даже удачно.Боюсь что при таком ссуве на низ,у рипла больше не встанет в ближайшем будующем..И "аналитиги" снова обделались.Армэн собирался его по 0.5-0.52 откупать в последнем обзоре.Технари....

Я поинтрадеить. Поход на 5 центов будет полон приключений. Я предполагаю, что на 0.38 еще рипл вернется. Жаль на 0.37 не закрылся, была возможность, пожадничал, потерял почти 7% профита к депозиту.


Может Вы и правы..Но сейчас эти несколько центов,можно гораздо гарантированнее поймать на какой то другой монете,даже на том же EOS..Я сегодня снова добирал по 2.49 и 2.55-буду логичным и идти до конца так идти,ждать так ждать..Рипл для меня после этих годов ожидания,как тряпка для быка :lol: Как раз навеяло...это про Рипл :mrgreen:

osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 747
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:23

hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?
Vlad-WFM
 
Повідомлень: 8
З нами з: 27.10.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:24

  Vlad-WFM написав:hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?

Потому что цифровой код и должен стоит ноль. У него нет ценности!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21941
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:33

  hxbbgaf написав:
  Vlad-WFM написав:hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?

Потому что цифровой код и должен стоит ноль. У него нет ценности!

По такой логике Windows и прочее коммерческое ПО тоже должны стоить ноль.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2101210221032104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7048, 7049, 7050
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70494 195413483
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 21:35
Starikan
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7338 1704671
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 13:36
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50385
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9096)
23.12.2020 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.