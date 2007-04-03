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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:15
Я рипла на пол котлеты по 0.32800 купил в качестве хеджа шорта битка, простите меня грешника, стоп в безубыток на 0.33, тейк 0.38
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:36
Индекс доминации биткоина дошел практически до максимума начала 2020г,с которого пошла первая волна роста,даже на мартовском падении и то % у альты был выше...Готовят памп альткоинов что ли,что их затолкали под лавку и набирают позу??!! Макси уровень в районе 72-73% Дно донное и мы практически у цели,подобравшись к 70! Что то из этого будет.Биток дольют и перельют в альту,первая декада года-даешь альтсезон! Рипл-гав-но! Я больше чем 10-11 центов брать не буду..Через год!
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osafly
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41
Zebra написав:
Я рипла на пол котлеты по 0.32800 купил в качестве хеджа шорта битка, простите меня грешника, стоп в безубыток на 0.33, тейк 0.38
выбило, не судьба
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:07
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:25
Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Следующий перезаход по 0.25-026? И так до 0.2$
А к осени 2021 будет по 0.1,если не по 0.05-0.07! Охота с этим говнищем морочиться?!Я еще больше теперь рад что слил его очень даже удачно.Боюсь что при таком ссуве на низ,у рипла больше не встанет в ближайшем будующем..И "аналитиги" снова обделались.Армэн собирался его по 0.5-0.52 откупать в последнем обзоре.Технари....
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osafly
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:32
osafly написав: Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Следующий перезаход по 0.25-026? И так до 0.2$
А к осени 2021 будет по 0.1,если не по 0.05-0.07! Охота с этим говнищем морочиться?!Я еще больше теперь рад что слил его очень даже удачно.Боюсь что при таком ссуве на низ,у рипла больше не встанет в ближайшем будующем..И "аналитиги" снова обделались.Армэн собирался его по 0.5-0.52 откупать в последнем обзоре.Технари....
Я поинтрадеить. Поход на 5 центов будет полон приключений. Я предполагаю, что на 0.38 еще рипл вернется. Жаль на 0.37 не закрылся, была возможность, пожадничал, потерял почти 7% профита к депозиту.
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:41
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Следующий перезаход по 0.25-026? И так до 0.2$
А к осени 2021 будет по 0.1,если не по 0.05-0.07! Охота с этим говнищем морочиться?!Я еще больше теперь рад что слил его очень даже удачно.Боюсь что при таком ссуве на низ,у рипла больше не встанет в ближайшем будующем..И "аналитиги" снова обделались.Армэн собирался его по 0.5-0.52 откупать в последнем обзоре.Технари....
Я поинтрадеить. Поход на 5 центов будет полон приключений. Я предполагаю, что на 0.38 еще рипл вернется. Жаль на 0.37 не закрылся, была возможность, пожадничал, потерял почти 7% профита к депозиту.
Может Вы и правы..Но сейчас эти несколько центов,можно гораздо гарантированнее поймать на какой то другой монете,даже на том же EOS..Я сегодня снова добирал по 2.49 и 2.55-буду логичным и идти до конца так идти,ждать так ждать..Рипл для меня после этих годов ожидания,как тряпка для быка
Как раз навеяло...это про Рипл
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osafly
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:23
hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?
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Vlad-WFM
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:24
Vlad-WFM написав:hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?
Потому что цифровой код и должен стоит ноль. У него нет ценности!
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hxbbgaf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:33
hxbbgaf написав: Vlad-WFM написав:hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?
Потому что цифровой код и должен стоит ноль. У него нет ценности!
По такой логике Windows и прочее коммерческое ПО тоже должны стоить ноль.
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Zebra
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