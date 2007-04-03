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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2102210321042105

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:44

  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38

Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:54

  Zebra написав:
  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38

Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.


Да ты уже без трусов остался, постыдился бы хоть постить свою глупость.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:54

Всем риплолюбителямЗображення
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:10

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  Vlad-WFM написав:hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?

Потому что цифровой код и должен стоит ноль. У него нет ценности!

По такой логике Windows и прочее коммерческое ПО тоже должны стоить ноль.

Ну, они ж приносят пользу, это товар, почему ноль.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И куда эти бабки идут? 10 ярдов с капитализации рипла, всё остальное на 10% просело, кроме эфира (он на 5%). А биток при этом ни вниз, ни вверх.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:16

  Zebra написав:
  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38

Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.


Зебра,Вы решили приключений на причинное место поискать?? :lol: Он может и до 0.2 откорректиться,если биткоин пойдет на 21К. я ж Вам в шутливой форме писал пару часов назад. Бросьте эту дурацкую затею с риплом. Кучинелли картинку показал по делу,поржал,но это так и есть!Все кто держит рипл,при любых раскладах всегда останутся с х..ом в руках :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

0.27 еще добрал рипла, такая халява бывает только раз в жизни :oops:

средняя цена 0.286 получилась
размер примерно 1/3 от депо в качестве варианта хеджа битка

посмотрим, выгорит ли

никаких плечей, только собственные средства
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В сентябре 2017 пошел слух, что китайские власти запрещают биткоин. Криптовалюты рухнули. А потом власти сказали что их не так поняли, и всё влзетело до небес.
Сейчас вылезет какой нибудь SEC, и скажет что никакого иска на самом деле не будет.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:25

  osafly написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38

Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.


Зебра,Вы решили приключений на причинное место поискать?? :lol: Он может и до 0.2 откорректиться,если биткоин пойдет на 21К. я ж Вам в шутливой форме писал пару часов назад. Бросьте эту дурацкую затею с риплом. Кучинелли картинку показал по делу,поржал,но это так и есть!Все кто держит рипл,при любых раскладах всегда останутся с х..ом в руках :mrgreen:

Фиксану убыток по 0.25 - это казино-крипта, тут иначе никак.
Zebra
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