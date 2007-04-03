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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:44
Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:54
Zebra написав: Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.
Да ты уже без трусов остался, постыдился бы хоть постить свою глупость.
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Кучинелли
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:10
Zebra написав: hxbbgaf написав: Vlad-WFM написав:hxbbgaf
Доброго времени суток. Про падение до 12 понятно, а почему думаете про падение до нуля?
Потому что цифровой код и должен стоит ноль. У него нет ценности!
По такой логике Windows и прочее коммерческое ПО тоже должны стоить ноль.
Ну, они ж приносят пользу, это товар, почему ноль.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:11
И куда эти бабки идут? 10 ярдов с капитализации рипла, всё остальное на 10% просело, кроме эфира (он на 5%). А биток при этом ни вниз, ни вверх.
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Витаха
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:16
Zebra написав: Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.
Зебра,Вы решили приключений на причинное место поискать??
Он может и до 0.2 откорректиться,если биткоин пойдет на 21К. я ж Вам в шутливой форме писал пару часов назад. Бросьте эту дурацкую затею с риплом. Кучинелли картинку показал по делу,поржал,но это так и есть!Все кто держит рипл,при любых раскладах всегда останутся с х..ом в руках
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osafly
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:20
0.27 еще добрал рипла, такая халява бывает только раз в жизни
средняя цена 0.286 получилась
размер примерно 1/3 от депо в качестве варианта хеджа битка
посмотрим, выгорит ли
никаких плечей, только собственные средства
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:24
В сентябре 2017 пошел слух, что китайские власти запрещают биткоин. Криптовалюты рухнули. А потом власти сказали что их не так поняли, и всё влзетело до небес.
Сейчас вылезет какой нибудь SEC, и скажет что никакого иска на самом деле не будет.
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Витаха
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:25
osafly написав: Zebra написав: Zebra написав:
Перезаход 0.315, стоп 0.29, тейк 0.38
Решил усредниться, пока что набираю малыми порциями.
Зебра,Вы решили приключений на причинное место поискать??
Он может и до 0.2 откорректиться,если биткоин пойдет на 21К. я ж Вам в шутливой форме писал пару часов назад. Бросьте эту дурацкую затею с риплом. Кучинелли картинку показал по делу,поржал,но это так и есть!Все кто держит рипл,при любых раскладах всегда останутся с х..ом в руках
Фиксану убыток по 0.25 - это казино-крипта, тут иначе никак.
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:30
Zebra написав:
0.27 еще добрал рипла, такая халява бывает только раз в жизни
Ну,это Вы реально в раж вошли и загнули
По 0.21 добирайте еще и станет средняя 0.24
Альта вся будет рости еще..после нового года.Верю в рост.Эта аномалия по сливу альты ненадолго.Крупняк потихоньку будет набирать позиции..Индикатор по сути,так еще и не отработал ничего за две недели капитуляции..Все интересное должно случиться в январе-феврале..
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osafly
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