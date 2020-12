Додано: Чет 24 гру, 2020 00:19

пришло письмо от PayPal:

Get a $25 reward when you buy $100 or more of crypto with PayPal.

Open to first 40,000 participants who click and save offer by 12/28/2020.‌



Купил только что битка на $100



ЗЫ: основную сумму купил в марте-апреле после падения, немного жалею что не на все