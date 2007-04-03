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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С альтами реально нужно завязывать.Манипулятивные до такой степени,просто слов нет.Даже биткоин отдыхает.Тупо взяли,весь рынок альты уронили на ровном месте.Биткоин на месте и на максимумах-альта в пол на 20-30% в среднем,то что не росло и так на фоне деда,взяли и снова ипанули об стену!
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:39
Я все еще в шорте битка от 22200 и вот теперь в лонге по риплу по 0.286
часть обеспечения под биток, часть под рипл.
Можно сказать, что свободных средств для усреднения не так много, на случай, если биток пойдет на 25к - там у меня стоп, и рипл на 0.25 - тоже стоп. Итого до 20% депо под угрозой.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:45
Я в лонге по альтам,что то добираю по ходу,что то жду еще ниже..Но в целом на данный момент-явно не в плюсе,а просадке или в откате на исходные цены сентября.Не ожидал что так опустят альту ниже плинтуса.Некоторые монеты,почти по ценам апреля-мая 2020г при цене битка 23500! Маразм! Индекс доминации практически кольнул 70%
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:50
Жестко конечно, но в ноябре-декабре 2017 альту к битку под плинтус тоже загнали.
Рипл тогда к битку был около 11к сатоши, и сейчас около 11к сатоши.
Либо двойное дно, либо все пропало.
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рипл прощай
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:11
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
пришло письмо от PayPal:
Get a $25 reward when you buy $100 or more of crypto with PayPal.
Open to first 40,000 participants who click and save offer by 12/28/2020.
Купил только что битка на $100
ЗЫ: основную сумму купил в марте-апреле после падения, немного жалею что не на все
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Теперь очередь битка пойти на 25к.
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