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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2103210421052106

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С альтами реально нужно завязывать.Манипулятивные до такой степени,просто слов нет.Даже биткоин отдыхает.Тупо взяли,весь рынок альты уронили на ровном месте.Биткоин на месте и на максимумах-альта в пол на 20-30% в среднем,то что не росло и так на фоне деда,взяли и снова ипанули об стену!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:39

  osafly написав:
  Zebra написав:0.27 еще добрал рипла, такая халява бывает только раз в жизни :oops:



Ну,это Вы реально в раж вошли и загнули :lol: По 0.21 добирайте еще и станет средняя 0.24 :mrgreen:

Я все еще в шорте битка от 22200 и вот теперь в лонге по риплу по 0.286
часть обеспечения под биток, часть под рипл.
Можно сказать, что свободных средств для усреднения не так много, на случай, если биток пойдет на 25к - там у меня стоп, и рипл на 0.25 - тоже стоп. Итого до 20% депо под угрозой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:45

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:0.27 еще добрал рипла, такая халява бывает только раз в жизни :oops:



Ну,это Вы реально в раж вошли и загнули :lol: По 0.21 добирайте еще и станет средняя 0.24 :mrgreen:

Я все еще в шорте битка от 22200 и вот теперь в лонге по риплу по 0.286
часть обеспечения под биток, часть под рипл.
Можно сказать, что свободных средств для усреднения не так много, на случай, если биток пойдет на 25к - там у меня стоп, и рипл на 0.25 - тоже стоп. Итого до 20% депо под угрозой.


Я в лонге по альтам,что то добираю по ходу,что то жду еще ниже..Но в целом на данный момент-явно не в плюсе,а просадке или в откате на исходные цены сентября.Не ожидал что так опустят альту ниже плинтуса.Некоторые монеты,почти по ценам апреля-мая 2020г при цене битка 23500! Маразм! Индекс доминации практически кольнул 70%
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:50

  osafly написав:Я в лонге по альтам,что то добираю по ходу,что то жду еще ниже..Но в целом на данный момент-явно не в плюсе,а просадке или в откате на исходные цены сентября.Не ожидал что так опустят альту ниже плинтуса.Некоторые монеты,почти по ценам апреля-мая 2020г при цене битка 23500! Маразм! Индекс доминации практически кольнул 70%

Жестко конечно, но в ноябре-декабре 2017 альту к битку под плинтус тоже загнали.
Рипл тогда к битку был около 11к сатоши, и сейчас около 11к сатоши.
Либо двойное дно, либо все пропало.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл прощай
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:11

  Zebra написав:Рипл прощай

R.I.P.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

пришло письмо от PayPal:
Get a $25 reward when you buy $100 or more of crypto with PayPal.
Open to first 40,000 participants who click and save offer by 12/28/2020.‌

Купил только что битка на $100

ЗЫ: основную сумму купил в марте-апреле после падения, немного жалею что не на все
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:21

  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Рипл прощай

R.I.P.


Ripple in peace? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Теперь очередь битка пойти на 25к.
Zebra
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