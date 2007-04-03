|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:39
Я все еще в шорте битка от 22200 и вот теперь в лонге по риплу по 0.286
часть обеспечения под биток, часть под рипл.
Можно сказать, что свободных средств для усреднения не так много, на случай, если биток пойдет на 25к - там у меня стоп, и рипл на 0.25 - тоже стоп. Итого до 20% депо под угрозой.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9405
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:45
Zebra написав:
Я все еще в шорте битка от 22200 и вот теперь в лонге по риплу по 0.286
часть обеспечения под биток, часть под рипл.
Можно сказать, что свободных средств для усреднения не так много, на случай, если биток пойдет на 25к - там у меня стоп, и рипл на 0.25 - тоже стоп. Итого до 20% депо под угрозой.
Я в лонге по альтам,что то добираю по ходу,что то жду еще ниже..Но в целом на данный момент-явно не в плюсе,а просадке или в откате на исходные цены сентября.Не ожидал что так опустят альту ниже плинтуса.Некоторые монеты,почти по ценам апреля-мая 2020г при цене битка 23500! Маразм! Индекс доминации практически кольнул 70%
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:50
osafly написав:
Я в лонге по альтам,что то добираю по ходу,что то жду еще ниже..Но в целом на данный момент-явно не в плюсе,а просадке или в откате на исходные цены сентября.Не ожидал что так опустят альту ниже плинтуса.Некоторые монеты,почти по ценам апреля-мая 2020г при цене битка 23500! Маразм! Индекс доминации практически кольнул 70%
Жестко конечно, но в ноябре-декабре 2017 альту к битку под плинтус тоже загнали.
Рипл тогда к битку был около 11к сатоши, и сейчас около 11к сатоши.
Либо двойное дно, либо все пропало.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9405
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:10
Рипл прощай
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9405
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:11
Zebra написав:
Рипл прощай
R.I.P.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4967
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 758 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:19
пришло письмо от PayPal:
Get a $25 reward when you buy $100 or more of crypto with PayPal.
Open to first 40,000 participants who click and save offer by 12/28/2020.
Купил только что битка на $100
ЗЫ: основную сумму купил в марте-апреле после падения, немного жалею что не на все
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:21
Мизантрóп написав: Zebra написав:
Рипл прощай
R.I.P.
Ripple in peace?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8856
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1687 раз.
- Подякували: 3796 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:36
Теперь очередь битка пойти на 25к.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9405
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:05
Vint написав:
пришло письмо от PayPal:
Get a $25 reward when you buy $100 or more of crypto with PayPal.
Open to first 40,000 participants who click and save offer by 12/28/2020.
Купил только что битка на $100
ЗЫ: основную сумму купил в марте-апреле после падения, немного жалею что не на все
Стремная новость. Похоже на дно пойдет биток.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 934
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:14
Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1282
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7339
|1704937
|
Чет 24 гру, 2020 09:49
ЛОБ
|
|70508
|195424965
|
|
|38
|50393
|
|