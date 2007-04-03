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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:50
phantom_systems написав:
Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
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osafly
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53
osafly написав: phantom_systems написав:
Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
Ночью была реально какая то истерика. Жалею что суши не собрал ниже 1.2. Молодцы в целом. Собрали ликвидность и у лонгистов и у шортил, правда в основном за счёт альтов. Теперь можно двигать на 25+. До китайского н.г ещё месяц, к тому времени и распределение закончится. Дадут коррекцию и по 15+ будут хватать как пирожки.
Альты конечно печаль - но там реально что то надо делать старым проектам - или вкладывать новые деньги и развивать проекты или закрываться. Вкладывать и развиваться явно никто не хочет. Потому сильно скептически смотрю и на кешу и еос и что там ещё из старого хлама.
По эфиру там тоже не сильно всё однозначно - вроде кранник и прикручен но будет ли тот ефир 2.0 работать как обещают - хез. Но шансы есть.
В рипл вкладываться после такого пампа - надеюсь это була шутка-юмора. Это чудо ещё и персонально будут утаптывать, особенно на фоне судебных исков.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Чет 24 гру, 2020 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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lrs7719
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:57
osafly написав: phantom_systems написав:
Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
Да это понятно, что когда-нибудь будет. Его уже несколько раз обламывали, месяц назад почти 90 было. Ну, не умеют шифрогики пиар делать, вот и болтается оно у плинтуса.
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phantom_systems
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