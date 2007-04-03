Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53

osafly написав: phantom_systems написав: Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали. Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.



Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста. Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.

Ночью была реально какая то истерика. Жалею что суши не собрал ниже 1.2. Молодцы в целом. Собрали ликвидность и у лонгистов и у шортил, правда в основном за счёт альтов. Теперь можно двигать на 25+. До китайского н.г ещё месяц, к тому времени и распределение закончится. Дадут коррекцию и по 15+ будут хватать как пирожки.Альты конечно печаль - но там реально что то надо делать старым проектам - или вкладывать новые деньги и развивать или закрываться. Вкладывать и развиваться явно никто не хочет. Потому сильно скептически смотрю и на кешу и еос и что там ещё из старого хлама.По эфиру там тоже не сильно всё однозначно - вроде кранник и прикручен но будет ли тот ефир 2.0 работать как обещают - хез. Но шансы есть.В рипл вкладываться после такого пампа - надеюсь это була шутка-юмора. Это чудо ещё и персонально будут утаптывать, особенно на фоне судебных исков.