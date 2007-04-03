phantom_systems написав:Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
phantom_systems написав:Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
Ночью была реально какая то истерика. Жалею что суши не собрал ниже 1.2. Молодцы в целом. Собрали ликвидность и у лонгистов и у шортил, правда в основном за счёт альтов. Теперь можно двигать на 25+. До китайского н.г ещё месяц, к тому времени и распределение закончится. Дадут коррекцию и по 15+ будут хватать как пирожки. Альты конечно печаль - но там реально что то надо делать старым проектам - или вкладывать новые деньги и развивать или закрываться. Вкладывать и развиваться явно никто не хочет. Потому сильно скептически смотрю и на кешу и еос и что там ещё из старого хлама. По эфиру там тоже не сильно всё однозначно - вроде кранник и прикручен но будет ли тот ефир 2.0 работать как обещают - хез. Но шансы есть. В рипл вкладываться после такого пампа - надеюсь это була шутка-юмора. Это чудо ещё и персонально будут утаптывать, особенно на фоне судебных исков.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 24 гру, 2020 10:21, всього редагувалось 3 разів.
phantom_systems написав:Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.
Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
Да это понятно, что когда-нибудь будет. Его уже несколько раз обламывали, месяц назад почти 90 было. Ну, не умеют шифрогики пиар делать, вот и болтается оно у плинтуса.
Опять всех нахлобучили!Пока хомяки в поту и трясущимися руками нажимали беспорядочно кнопки Sell ночью- кто то откупал за бесценок альту,подбирая рухнувшие Линк,Суши,Еос,Тезос,Зэк и много чего еще.Гляжу,рынок альты вроде как и разворачивается.Жалею что лишь 40% ордеров посрабатывали и те на мой взгляд по "нереальным ценам" выставленным на проскальзывание,или на вот такие вот чудеса.В который раз убеждаюсь что ведра нужно расставлять на самых невероятных отметках-это крипта,здесь все возможно.Обидно что %20 не закрылось недотянув какие то пипсы или 1-2% до уровней...Жаль.Но утренняя "проверка сетей" была интересной.По альте интересно будет однозначно...но попизже
Самое "прикольное" что может случиться-регулятор выиграет суд,Рипл станет вне закона,его делистнут со всех крупных площадок и останутся засаженными на бабки миллионы хомяков холдеров,что вызовет просто цунами распродаж на всем рынке криптовалют и тогда фразы меньше 10 уже не будет,7тыс-это себестоимость-будут вспоминаться как записки из сумасшедшего дома.Биткоин это не обойдет стороной в том числе.