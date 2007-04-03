RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2104210521062107

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:50

  phantom_systems написав:Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.


Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.


Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.


Ночью была реально какая то истерика. Жалею что суши не собрал ниже 1.2. Молодцы в целом. Собрали ликвидность и у лонгистов и у шортил, правда в основном за счёт альтов. Теперь можно двигать на 25+. До китайского н.г ещё месяц, к тому времени и распределение закончится. Дадут коррекцию и по 15+ будут хватать как пирожки.
Альты конечно печаль - но там реально что то надо делать старым проектам - или вкладывать новые деньги и развивать или закрываться. Вкладывать и развиваться явно никто не хочет. Потому сильно скептически смотрю и на кешу и еос и что там ещё из старого хлама.
По эфиру там тоже не сильно всё однозначно - вроде кранник и прикручен но будет ли тот ефир 2.0 работать как обещают - хез. Но шансы есть.
В рипл вкладываться после такого пампа - надеюсь это була шутка-юмора. Это чудо ещё и персонально будут утаптывать, особенно на фоне судебных исков.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 24 гру, 2020 10:21, всього редагувалось 3 разів.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 13.07.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:57

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Зек сегодня к 50 баксам загнали, 3 дня назад 75 было, что тоже как бы немного. Надо было слить остатки этого шлака, а по большому счёту и заходить не стоило. Халвинг ему не помог ни разу. Дед и монера за это же время два икса сделали.


Зэк то фигня..У меня ордера по EOSу посрабатывали на 2.02 и 2.14,не сработал только 1.7(мартовский минимум обвала 2020-1.6 кажись был,в районе того) О чем тут говорить??? Зэк в марте стоил 17$ Альту тупо втоптали в пол.Терпение.Будет и Зэк скоро 100 и выше.Такой обвал на флэте битка задуман неспроста.

Да это понятно, что когда-нибудь будет. Его уже несколько раз обламывали, месяц назад почти 90 было. Ну, не умеют шифрогики пиар делать, вот и болтается оно у плинтуса.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

чому ріпл так здувся?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22758
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1697 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять всех нахлобучили!Пока хомяки в поту и трясущимися руками нажимали беспорядочно кнопки Sell ночью- кто то откупал за бесценок альту,подбирая рухнувшие Линк,Суши,Еос,Тезос,Зэк и много чего еще.Гляжу,рынок альты вроде как и разворачивается.Жалею что лишь 40% ордеров посрабатывали и те на мой взгляд по "нереальным ценам" выставленным на проскальзывание,или на вот такие вот чудеса.В который раз убеждаюсь что ведра нужно расставлять на самых невероятных отметках-это крипта,здесь все возможно.Обидно что %20 не закрылось недотянув какие то пипсы или 1-2% до уровней...Жаль.Но утренняя "проверка сетей" была интересной.По альте интересно будет однозначно...но попизже
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:03

  flyman написав:чому ріпл так здувся?

https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Самое "прикольное" что может случиться-регулятор выиграет суд,Рипл станет вне закона,его делистнут со всех крупных площадок и останутся засаженными на бабки миллионы хомяков холдеров,что вызовет просто цунами распродаж на всем рынке криптовалют и тогда фразы меньше 10 уже не будет,7тыс-это себестоимость-будут вспоминаться как записки из сумасшедшего дома.Биткоин это не обойдет стороной в том числе.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:18

Вне закона рипла не станет, но оштрафовать могут так, что мало не покажется. Долго искать не нужно. Держитесь от этого ультрашлака подальше.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:39

EXMO:

0% trading commission for all pairs on EXMO until the 31st of December, 2020, 14:00 UTC.

https://info.exmo.com/en/notifications/ ... all-pairs/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10361
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:16

  flyman написав:чому ріпл так здувся?

:arrow: viewtopic.php?p=5128488#p5128488
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10361
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2104210521062107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, zРадио, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7053, 7054, 7055
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70548 195441626
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 19:14
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7341 1705438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 11:11
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21556)
24.12.2020 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.