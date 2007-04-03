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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:25
osafly написав:
Самое "прикольное" что может случиться-регулятор выиграет суд,Рипл станет вне закона,его делистнут со всех крупных площадок и останутся засаженными на бабки миллионы хомяков холдеров,что вызовет просто цунами распродаж на всем рынке криптовалют и тогда фразы меньше 10 уже не будет,7тыс-это себестоимость-будут вспоминаться как записки из сумасшедшего дома.Биткоин это не обойдет стороной в том числе.
Правда, суд будет долгим - пару лет с гарантией. Ну и Гарлингхаус не просто так финансировал кампанию Байдена - зайдет за долгом. А вот то, что глава SEC вчера сложил полномочия, последним своим решением нахлобучив Риппл, наводит на интересные мысли...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:33
SEC штрафовала EOS на $24 млн. А они собрали в ходе ICO аж $4+ млрд.
TON выплатил SEC штраф в размере $18 млн.
Я думаю досудебно урегулируют вопрос как EOS и TON.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:16
Это та биржа на которой КХ на Монеро побрили?
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