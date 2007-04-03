RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2105210621072108

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:25

  osafly написав:Самое "прикольное" что может случиться-регулятор выиграет суд,Рипл станет вне закона,его делистнут со всех крупных площадок и останутся засаженными на бабки миллионы хомяков холдеров,что вызовет просто цунами распродаж на всем рынке криптовалют и тогда фразы меньше 10 уже не будет,7тыс-это себестоимость-будут вспоминаться как записки из сумасшедшего дома.Биткоин это не обойдет стороной в том числе.


Правда, суд будет долгим - пару лет с гарантией. Ну и Гарлингхаус не просто так финансировал кампанию Байдена - зайдет за долгом. А вот то, что глава SEC вчера сложил полномочия, последним своим решением нахлобучив Риппл, наводит на интересные мысли...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 3799 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

SEC штрафовала EOS на $24 млн. А они собрали в ходе ICO аж $4+ млрд.
TON выплатил SEC штраф в размере $18 млн.

Я думаю досудебно урегулируют вопрос как EOS и TON.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9411
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:51

іще один чікі пук шігірім бум-бам? :)

https://www.livecoin.net/

:shock: :shock: :shock:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10373
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:16

  greenozon написав:іще один чікі пук шігірім бум-бам? :)

https://www.livecoin.net/

:shock: :shock: :shock:

Это та биржа на которой КХ на Монеро побрили?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9411
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:27

  greenozon написав:іще один чікі пук шігірім бум-бам? :)

https://www.livecoin.net/

:shock: :shock: :shock:


Опа, ещё пару счастливчиков уехали загорать на Мальдивы. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:26

Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21944
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:35

2-й отзыв сверху, у кого-то исчезли 286 000 долларов.
https://ru.trustpilot.com/review/blockchain.com
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21944
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2105210621072108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7057, 7058, 7059
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70582 195448222
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 22:44
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7341 1705527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 11:11
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.