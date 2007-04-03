osafly написав:Самое "прикольное" что может случиться-регулятор выиграет суд,Рипл станет вне закона,его делистнут со всех крупных площадок и останутся засаженными на бабки миллионы хомяков холдеров,что вызовет просто цунами распродаж на всем рынке криптовалют и тогда фразы меньше 10 уже не будет,7тыс-это себестоимость-будут вспоминаться как записки из сумасшедшего дома.Биткоин это не обойдет стороной в том числе.
Правда, суд будет долгим - пару лет с гарантией. Ну и Гарлингхаус не просто так финансировал кампанию Байдена - зайдет за долгом. А вот то, что глава SEC вчера сложил полномочия, последним своим решением нахлобучив Риппл, наводит на интересные мысли...
Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 25 гру, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.