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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 02:59
Zebra написав:
Это та биржа на которой КХ на Монеро побрили?
Эта 100 %.
За последние сутки цена биткоина на криптовалютной бирже Livecoin выросла до $1 400 000. Пользователи подозревают платформу в экзит-скаме.
Одновременно с этим цена Ethereum выросла до $50500 за монету.
Директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи Exmo Мария Станкевич сообщила, что директор Livecoin Светлана Геллер сегодня, 24 декабря, удалила свой Telegram-аккаунт:
«Писала Светлане – был живой аккаунт и резко стал deleted. Вчера еще общались».
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:39
hxbbgaf написав:
Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?
Эта музыка будет вечной.
Дядьки печатают тетерева, скупают биток, биток растет, на пике биток продают за реальный USD. И все сначала. Гениально !
Тут самое главное следить за тем, чтобы количество желающих купить биток за USD всегда превышало количество желающих перевести USDT в USD на бирже Кракен (и только там и в юрисдикции США).
Теоретически при хороших раскладах курс может реально достигнуть каких-то мифических значений, типа 1 Долл= 1 сатоши.
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andrein
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